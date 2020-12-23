Средства получены в результате размещения девяти пакетов облигаций в гривне и одного – в долларах.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 22 декабря привлекло в государственный бюджет 22,209 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи девяти пакетов гривневых облигаций на сумму 1,58 миллиарда гривень, 3,84 миллиарда гривень, 3,2 миллиарда гривень, 5,1 миллиарда гривень, 1,51 миллиарда гривень, 182,1 миллиона гривень, 398,2 миллиона гривень, 299,7 миллиона гривень и 2,17 миллиарда гривень сроком обращения 84, 112, 196, 343, 539, 784, 1043, 1246 и 1526 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10,00%, 10,25%, 10,75%, 11,62%, 11,75%, 11,85%, 12,00%, 12,09%, 12,15% и 12,34% годовых.

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 138,5 миллиона долларов сроком обращения 358 дней, со средневзвешенной ставкой доходности 3,80%.

Что этому предшествовало

В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за январь-ноябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 171,1 миллиарда гривень, 2,9 миллиарда долларов и 788 миллионов евро.

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Автор: Екатерина Жирий