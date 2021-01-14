Его компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Вследствие резкого роста стоимости акций финтеха Affirm, которые по итогам первого дня торгов на бирже NASDAQ подорожали почти вдвое, в мире появился новый миллиардер. Состояние одного из основателей компании, уроженца Киева Макса Левчина, которому принадлежит 11% акций Affirm, выросло до $ 2,7 миллиарда.

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Об этом сообщает Forbes.

"Affirm разместилась на NASDAQ 12 января. В рамках листинга компания продала 24,6 миллиона акций по 49 доллара за штуку, в результате чего ее капитализация составила 11,9 миллиарда долларов. К концу торгов 13 января стоимость акций Affirm выросла до 97,24 доллара (на 98,45%), а капитализация - до 23,6 миллиарда долларов. Перед открытием торгов 14 января стоимость акций Affirm на премаркете NASDAQ продолжила расти, поднявшись до 104 долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, что компания Affirm предоставляет возможность совершать онлайн-покупки с отсрочкой платежа через систему краткосрочных потребительских кредитов.

Макс Левчин - один из основателей системы электронных платежей "PayPal Макс Левчин", история которой началась с его знакомства с Питером Тилем. Друзья основали компанию Confinity, которая сделала возможным перевод денег через e-mail и практически сразу начала работать с электронными аукционами, в частности с eBay. Вскоре Confinity раскрутилась и слилась с финансовой компанией X.com принадлежала еще никому не известному Илону Маску. Объединенная фирма получила название PayPal.

В свою очередь, 7 января американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Маск обогнал основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Его состояние значительно увеличились после роста акций компании Tesla на фондовых торгах.

Но понедельник, 11 января, для главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска стал неблагоприятным, он потерял 13,5 миллиарда долларов (7,1%) своего состояния и вернулся на второе место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes. По данным Forbes Real-Time, состояние Маска теперь оценивается в $ 176,2 млрд, тогда как состояние Безоса, несмотря на понедельничное проседание на 3,6 миллиарда долларов, или 1,96%, оценивается в 182,1 миллиарда долларов.

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Автор: УНИАН