Капитализация компании выросла на 100 миллиардов долларов всего за 9 торговых дней.

Стоимость акции Tesla превысила отметку в 600 долларов, автопроизводитель попал в список компаний, капитализация которых превышает 600 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Акции в понедельник выросли на 7,1% до 641 доллара - акции растут 9 дней подряд. Капитализация компании выросла на 100 миллиардов долларов лишь за 9 торговых дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время рыночная стоимость второй самой дорогой автомобильной компании - Toyota - составляет 215 миллиардов долларов.

"За год акции Tesla выросли более чем на 600% - автопроизводитель попал в список компаний, капитализация которых превышает 600 миллиардов долларов", - подчеркивает издание.

Ранее к этому перечню принадлежали лишь 5 компаний: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (владелец Google) и Microsoft.

Ранее основатель Tesla Илон Маск обогнал соучредителя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богачей и стал вторым самым богатым человеком в мире.

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Автор: УНИАН