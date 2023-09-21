По состоянию на сегодня жизнь украинцев больше осложнилась по сравнению с прошлым годом из-за российских ракетных ударов по критической инфраструктуре.

Гуманитарные учреждения ООН попросили у международных доноров в этом году выделить 3,9 млрд долларов для реагирования на потребности Украины, но эта сумма была удовлетворена лишь на 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказала Гуманитарная координатор, Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун.

"В 2023 году мы сделали запрос относительно плана гуманитарного реагирования на сумму 3,9 млрд долларов. Мы сделали это в Женеве в феврале 2023 года", - сказал Браун.

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"По состоянию на сейчас, мы получили около 50% от этой суммы", - подчеркнула Браун.

По ее словам, огромная часть этого финансирования предназначена для людей, проживающих на временно оккупированной Россией украинской территории, куда гуманитарные сотрудники ООН не могут попасть.

"Несмотря на наши неоднократные призывы к Российской Федерации относительно пересечения линии фронта и доставки гуманитарной помощи, систематически звучал ответ "нет", - отметила Браун.

Она добавила, что ситуация стала еще сложнее после подтрыва Каховской ГЭС, потому что в ООН были готовы пересечь реку Днепр, чтобы попасть на левый берег.

"Мы неоднократно делали запрос в Российскую Федерацию разрешить нам пересечь реку. Мы лишь нуждались от них в признании нашего запроса, даже без предоставления гарантий. И в этом нам было отказано", - сказала Браун.

Отдельно она сказала, что очень сложно осуществлять доставку помощи на линию фронта.

При этом, по ее словам, уже осуществляется подготовка к оказанию помощи в зимний период. Она отметила, что выделяются дополнительные 55 миллионов долларов специально для зимы.

"Да, я обеспокоена. Удары сегодня утром уже привели к повреждениям, и как я поняла из сообщений в медиа, люди были без электроэнергии", - сказала Браун и добавила, что такое ожидалось, и поэтому, подготовительные работы на зиму были начаты в августе.

Она подчеркнула, что война продолжается и усиливается, а улучшения жизни для украинцев не происходит. Они зависят от гуманитарной помощи.

"Я бы сказала, что жизнь украинцев сейчас стала даже еще более сложной, чем это было год назад, из-за продолжительной войны и постоянных ударов по гражданской инфраструктуре", - подчеркнула Браун.

В то же время, она уверяет, что сейчас есть ресурсы для подготовки к зиме, но, в случае ухудшения ситуации, придется делать запрос о дополнительном финансировании.

Помощь Украине

Российская Федерация с октября 2022 года начала наносить удары по энергетической инфраструктуре, помощь направлялась на теплообеспечение, на ремонт окон, дверей и крыши, на гигаеннические и продовольственные наборы.

В 2022 году на удовлетворение гуманитарных потребностей 16 миллионов украинцев у международных доноров просили 4,3 млрд долларов. В итоге, было получено 3,7 млрд долларов (87% от запрашиваемой суммы).

Эта помощь направлялась непосредственно украинцам, которые продолжают жить в Украине, и не распространяется на тех, кто выехал за границу. Значительная часть этой суммы удовлетворяла многоцелевые денежные потребности, и в частности, шла на поддержку внутренне перемещенных семей, на ремонт частично разрушенных домов, на закупку еды и одежды и тому подобное.

20 сентября 2023 года Reuters писал о том, что на Совбезе ООН Европа официально будет просить Китай унять Россию. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН рассказал о впечатлениях от увиденного в населенном пункте ягодное во время визита в Украину.

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