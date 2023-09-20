Журналисты получили проект речи, с которой выступит председатель Европейского совета.

На заседании Совета Безопасности ООН, который состоится сегодня, президент Европейского Совета Шарль Мишель напрямую обратится к Китаю с просьбой подтолкнуть Россию к "справедливому миру" в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, которому удалось ознакомиться с черновиком его речи.

Так, в своем выступлении Мишель будет призывать к "справедливому миру, который уважает Устав ООН и его основные принципы — территориальную целостность суверенной нации".

"Как ответственные нации, давайте объединим усилия, чтобы убедить Россию прекратить эту преступную войну, которая наносит ущерб многим", — говорится в проекте речи.

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По словам дипломатов, вице-президент Китая Хань Чжэн находится в Нью-Йорке на ежегодной встрече мировых лидеров на Генассамблее ООН. Как ожидается, он примет участие в заседании Совбеза. На этом же заседании должен появиться также и президент Украины Владимир Зеленский.

Reuters напоминает, что Китай воздержался от голосования Генеральной Ассамблеи ООН за резолюцию с требованием к РФ немедленно вывести войска из Украины. В феврале 2022 года эта резолюция получила поддержку большинства стран-членов ООН.

"Пекин заявил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, но – в знак беспокойства России по НАТО – считает, что все проблемы безопасности должны быть рассмотрены", – пишет агенство.

Генассамблея ООН - последние новости

Как писал УНИАН, вчера в ООН стартовала ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди первых на ней выступил президент США Джо Байден. В своей речи он назвал ряд причин, почему мир должен поддержать Украину в ее обороне от российской агрессии, а не принуждать к уступкам.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский тоже произнес речь с главной трибуны мира и очертил украинский взгляд на то, как должен выглядеть справедливый мир. В частности он презентовал мирный план Украины из 10 пунктов, а сторонникам договоренностей с Москвой напомнил о том, чем кончились договоренности с Путиным для Евгения Пригожина.

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