Госсекретарь США рассказал о подвале в Ягодном и недавних атаках РФ по Украине.

На фоне роста споров по поводу поддержки Украины в Конгрессе США государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН рассказал о впечатлениях от увиденного в населенном пункте Ягодное во время недавнего визита в Укаину. Он подчеркнул, что там россияне более месяца удерживали 300 украинцев – преимущественно женщин, детей и пожилых людей – и использовали их как живой щит.

Об этом пишет CNN. Блинкен рассказал, что в Ягодном видел "два рукописных списка имен на стене подвала".

"В одном были имена селян, которых казнили российские войска. В другом – людей, погибших в подвале. Самой старшей жертве было 93 года. Самой младшей – шесть недель. Россияне разрешали вывозить тела только один раз в день, поэтому дети, родители, мужья и жены были вынуждены часами находиться у трупов своих близких. Я начинаю с этого, потому что с расстояния этого зала действительно легко упустить из виду, что такое украинские жертвы российской агрессии", – сказал Блинкен.

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Он подчеркнул, что все это произошло только в одном здании, в одной общине в Украине. А таких мест еще очень много.

Кроме того, Блинкен напомнил в Совбезе ООН о недавних атаках РФ по Украине.

"Только за последнюю неделю Россия разбомбила жилые дома в Кривом Роге, сожгла склады гуманитарной помощи во Львове, уничтожила зерно в Одессе, обстреляла восемь населенных пунктов в Сумской области за один день. Это ежедневно переживают украинские семьи. Это то, через что они проходят все 575 дней этого полномасштабного вторжения. Это то, что они будут терпеть завтра и послезавтра, пока Россия ведет эту жестокую войну", – отметил Блинкен.

В своей речи Блинкен также высказался о нарушении Россией международного порядка.

"Трудно представить, чтобы страна демонстрировала больше презрения к ООН и всему, за что она выступает. Это исходит от страны, которая имеет постоянное место в этом Совете", – добавил он.

Издание отмечает, что эти слова госсекретаря прозвучали накануне визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон на фоне подготовки администрации Байдена к потенциальному противостоянию с Конгрессом в вопросе продолжения поддержки Украины.

Ранее в интервью СВЅ Блинкен также заметил, что Украина демонстрирует нетерпимость к коррупции, а США контролируют предоставленные Киеву средства, американские налогоплательщики могут быть спокойными.

Визит Энтони Блинкена в Украину

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Он встретился с Владимиром Зеленским, а также главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Во время визита он также посетил деоккупированные в 2022 году территории Киевской и Черниговской областей, в частности, населенный пункт Ягодное, где россияне удерживали сотни людей.

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