По его словам, компания пока не имеет планов по размещению в Польше производственных мощностей, но следит за рынком и готова рассматривать возможности.

Группа Метинвест намерена развивать и увеличить мощность логистического центра в Польше для продажи украинской металлопродукции. Об этом заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков в интервью польскому бизнес изданию Business Insider.

"Мы будем инвестировать в Польшу, но не в металлургические заводы. У нас есть логистический центр в Катовице для перевозки металлопродукции. Планируем его развивать - увеличивать мощности. Мы также рассматриваем возможность создания совместного предприятия, нового распределительного центра или покупки имеющегося, ведь мы все еще поставляем достаточно много украинской стали в Польшу и планируем продолжать это делать", - сказал он.

По его словам, компания пока не имеет планов по размещению в Польше производственных мощностей, но следит за рынком и готова рассматривать возможности. При этом компания намерена придерживаться стратегии и соединить Украину и украинскую железорудную продукцию с европейской цепочкой производства стали.

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"Мы продолжаем искать возможности для приобретения, которые бы дали нам возможность использовать украинскую сырьевую базу, производить продукцию в Европейском Союзе и поставлять ее европейским потребителям. Мы также рассматриваем возможности строительства новых заводов в ЕС. Об одном из таких решений мы недавно объявили - планируем построить завод в Италии. Этот завод также станет нашим первым пилотным проектом в рамках новой "зеленой " стратегии", - заявил он.

Как отметил Юрий Рыженков, к сожалению, российская металлопродукция заменила украинскую на многих мировых рынках даже несмотря на существующие санкции и из-за заблокированных украинских портов.

"Россия имеет избыточные мощности и продолжает производство стали. Поэтому там, где сейчас не может продаваться продукция украинских металлургических заводов, появляются российские. Особенно, когда мы говорим о Дальнем Востоке или странах Персидского залива, которые традиционно в значительной мере обеспечивали украинские производители. Россияне вмешиваются даже в европейский рынок. Существует много ограничений на импорт российской стали в ЕС, но россияне все еще могут поставлять, например, слябы для стальных полуфабрикатов, которые ранее экспортировала "Азовсталь". Россия поставляет эти полуфабрикаты во многие страны. Они есть в Чехии, Бельгии, Италии. Во многих из этих стран все еще можно найти российскую сталь, которая по сути заменила украинскую продукцию. Нам нужно быть жестче в отношении санкций и просто закрыть все лазейки, которые все еще существуют в санкционных списках Европейского Союза. И убедиться, что черноморские порты разблокированы", - подчеркнул СЕО компании.

Как сообщалось, группа Метинвест в 2022 году потеряла операционный контроль над мариупольскими комбинатами - "Азовсталью" и ММК имени Ильича, также остановил работу Авдеевский коксохимический завод. Металлургические комбинаты "Запорожсталь" и "Каметсталь" работают на 65-70% и 75% от мощностей соответственно.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 4 млрд грн, из которых более 2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".