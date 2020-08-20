Меморандум с ЕС: Украина обязалась ликвидировать фискальную службу

Меморандум, в числе прочего, предусматривает усовершенствование системы мониторинга НДС, разработку концепции электронного налогового аудита и внедрение электронных кассовых регистраторов.

Украина в соответствии с условиями Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским союзом в рамках макрофинансовой помощи Украине до 1,2 миллиарда евро обязалась провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной налоговой и Таможенной служб после окончания карантина, ликвидировать Государственную фискальную службу и принять в первом чтении проект закона о создании нового агентства для расследования серьезных экономических и финансовых преступлений.

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Об этом говорится в тексте меморандума, опубликованном народным депутатом Даниилом Гетманцевым в своем Telegram-канале.

Согласно документу, Минздрав Украины обязан передать все централизованные закупки лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты госпредприятию "Медицинские закупки Украины" и создать независимый наблюдательный совет.

Также меморандум предусматривает усовершенствование системы мониторинга НДС, разработку концепции электронного налогового аудита, внедрение электронных кассовых регистраторов (программные РРО), а также использование новых ІТ-решений для ускорения таможенного оформления.

Кроме того, Украина обязалась создать новую Высшую квалификационную комиссию судей Украины путем прозрачной процедуры отбора, проводимого Конкурсной комиссией с международным участием, а также проводить конкурсы для назначения на должности высшего уровня в соответствии с Европейскими принципами государственного управления (в том числе на должности, временно заполненные в течение действия карантина).

В числе обязанностей Украины - авторизация автономной системы электронного уголовного судопроизводства НАБУ/САП и завершение аттестации прокуроров на региональном уровне с началом процесса аттестации на местном уровне.

В части улучшения бизнес-климата Украина должна способствовать блокированию средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между исполнителями и банками и продолжить восстановление активов в государственных банках.

Кабинет министров, согласно меморандуму, обязуется пересмотреть и ввести нормативно-правовую базу корпоративного управления для государственных предприятий в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития. Также правительство должно отменить специальную обязанность субъектов рынка природного газа относительно предоставления услуг по поставке газа для нужд домохозяйств и предоставить всем потребителям возможность свободно выбирать и легко менять поставщика бесплатно и без ограничения доступа к соответствующим данным или инфраструктуре.

Как сообщал УНИАН, 23 июля премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего визита в Брюссель подписал меморандум о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 миллиарда евро.

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Автор: Екатерина Жирий