Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца текущего года: стала известна причина

По словам премьера, это является условием для второго транша МВФ.

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу (ГФС) до конца текущего года.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины. Об этом он сказал в ходе визита в Брюссель, пишет "РБК-Украина".

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер.

Читайте такжеДеньги ЕС не повлияют на курс доллара – Шмыгаль

Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Шмыгаль анонсировал самый большой транш от ЕС для Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram