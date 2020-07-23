цей матеріал доступний українською

Шмыгаль анонсировал ликвидацию ГФС до конца текущего года: стала известна причина

21:44, 23 июля 2020
Финансы
101 0
ГФС скоро ликвидируют / фото newsradio.com.ua

По словам премьера Дениса Шмыгаля, упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины. Об этом он сказал в ходе визита в Брюссель, пишет "РБК-Украина".

"Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер.

Читайте такжеДеньги ЕС не повлияют на курс доллара – Шмыгаль

Он пояснил, что является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

"Наша идеология, это должно быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы - ред.). Не силовым, а интеллектуальным. То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсов, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий органу", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Шмыгаль анонсировал самый большой транш от ЕС для Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter