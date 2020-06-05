"Теплое" лето: пасечники подкармливают пчел, спасая от смерти

Цветение немногочисленных весенних медоносов при такой погоде тоже незначительное, нектара выделяется очень мало.

Холодный и дождливый май свел на нет надежды на сбор весенних медов. На многих пасеках пчел подкармливают, спасая их от гибели.

Пчелы с улья не могли вылететь, рассказал совладелец марки "Знатный Мед" пасечник Валерий Курейко, сообщило издание "Куркуль".

Цветение немногочисленных весенних медоносов при такой погоде тоже незначительное, нектара выделяется очень мало.

«В таких условиях пчелосемьи, которые уже должны были на начало июня выходить на пик своего развития, страдали от недостатка корма, поэтому пчеловоды вынуждены подкармливать пчел, чтобы сохранить их от гибели», — рассказал Курейко.

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По его словам, так называемого «майского» меда, в состав которого входит нектар с плодовых деревьев и кустарников, малины и других ягод, в этом году практически нет, по крайней мере в центральных и северных областях Украины собрать его не позволили погодные условия.

Что касается меда из рапса, то, хотя эта культура неплохо цвела, нектара пчелам едва хватило для своих нужд.

«В целом же в общей структуре медового урожая майский и рапсовый мед, в среднем, занимают по 7%, то есть суммарно — до 8 тыс. тонн», — отметил пчеловод.

Также, накануне цветения белой акации — наиболее ценного медоноса в Украине — пасечники надеются, что погода исправится, и у пчел будет возможность собрать достаточно нектара.

«В Украине акациевый мед собирают с белой и желтой акации. Оптимальная температура, при которой акация выделяет больше нектара — от 18 до 24°C, при этом не должно быть сильных дождей, потому что они вымывают нектар из цветков. Мед белой акации — один из самых дорогих, и занимает около 5% от общего объема потребления на внутреннем рынке — это примерно 3,3 тыс. тонн», — подчеркнул Курейко.

Как сообщал ранее УНИАН, пасечники жалуются на мор пчел из-за обработки полей агрохимикатами.

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