В сентябре в пользу украинского правительства поступило 3,33 млрд долларов от международных партнеров и размещения валютных облигаций.

Несмотря на исправную финансовую помощь от международных партнеров, международные резервы Украины (то есть, активы Нацбанка в иностранной валюте и золоте) продолжают сокращаться. Так, по состоянию на 1 октября 2023 года они составили $39,7 млрд, что на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Как сообщает пресс-служба Национального банка, причиной сокращения резервов стали интервенции регулятора по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины. Другой фактор - долговые выплаты страны в иностранной валюте, которые в значительной мере были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

В прошлом месяце в пользу правительства поступило 3,33 миллиарда долларов. Из них:

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1,59 млрд долл. - макрофинансовая помощь от ЕС;

1,25 млрд долл. - грант от Соединенных Штатов через трастовый фонд Всемирного банка;

386,4 млн долл. - от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

100 млн долл. - от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

В то же время, правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $465,3 млн. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 882,1 млн долларов.

Наибольшая же сумма средств ($2,7 млрд) в сентябре была потрачена на продажу валюты Национальным банком для удержания курса.

Несмотря на некоторое сокращение, в Нацбанке отмечают, что золотовалютные резервы все равно находятся на высоком уровне.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,3 месяца будущего импорта", - сообщили в НБУ.

Международные резервы Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, за счет финансовой помощи от международных партнеров, в июле 2023 года международные резервы Украины обновили исторический рекорд за период независимости Украины, достигнув 41,72 млрд долларов. До этого предыдущий рекорд был зафиксирован месяцем ранее, в июне, на уровне 39 млрд долл.

Однако, уже в августе показатель международных резервов начал снижаться. Как сообщали в НБУ, по состоянию на 1 сентября они составили 40,387 млн долларов. Регулятор объяснял это осуществлением операций по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.

Что такое золотовалютные резервы

Международные резервы - это высоколиквидные активы НБУ в иностранной валюте и золоте, которые используются для проведения валютных интервенций (простыми словами, для корректировки курса валюты) и обеспечения расчетов по валютным обязательствам. Они хранятся в ведущих иностранных банках и надежных финансовых инструментах.

Золотовалютные резервы являются важным показателем устойчивости экономики государства.

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