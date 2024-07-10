НБУ вынужден и дальше ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,10 до 41,20 грн/долл, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 40,25 до 41,25 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

По его оценкам, котировки наличного евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 43,15 до 44,60 грн/евро, а в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,45 до 44,55 грн/евро.

"НБУ вынужден и дальше ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Своими ценниками таких вливаний доллара он практически управляет официальным и межбанковским курсом", - отметил аналитик. Видео дня

Он спрогнозировал, что курс евро на межбанке будет, как всегда, зависеть от двух составляющих - поведения пары евро/доллар на международных площадках и курса доллара относительно гривни на украинском рынке:

"Мой прогноз по паре евро/доллар на 8-12 июля 2024 года будет в пределах коридора от 1,073 до 1,09 доллара за евро. Таким образом, если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах коридора 40,40 - 40,80 гривень, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро на межбанке будет находиться в пределах коридора от 43,34 до 44,47 гривень".

Курс доллара в Украине на 10 июля

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 10 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,77 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 44,08 грн/евро, то есть гривня осталась на предыдущем уровне.

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