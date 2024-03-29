Курс гривни к евро установлен на уровне 42,16 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 1 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,00 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 22 копейки, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,16 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,98/39,00 грн/долл., евро – 42,10/42,12 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 29 марта, остался на прежнем уровне – 39,50 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки – до 39,42 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,30 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 7 копеек и составляет 42,93 грн/евро (курс продажи – 42,75 грн/евро).

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