Продать доллар можно в среднем по курсу 37,55 грн, евро - 40,30 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 11 сентября, остался на уровне предыдущего дня – 38,10 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня также не изменился и составляет 41,15 грн за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,55 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,30 грн за евро.

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Курс наличного доллара к гривне у "Приватбанка" 9 сентября подорожал на 5 копеек - до 37,90 грн за доллар. В свою очередь, курс наличного евро в финучреждении не изменился и составляет 41,00 грн за евро.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу компании Dragon Capital, до конца 2023 года официальный курс гривни ожидается на уровне 36,6-37,5 грн/долл., а к концу 2024 года будет умеренно ослабляться до 41 грн/долл.

Аналитики компании ожидают, что высокий уровень международных резервов, поддержка международных партнеров, отказ от финансирования дефицита бюджета Нацбанком и стабилизация курсовых ожиданий создают предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений и возвращения к умеренной гибкости курса гривни к доллару уже в этом году.

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