Курс гривны к евро установлен на уровне 45,14 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 5 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 45,14 грн/евро, то есть гривна потеряла 17 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,44/41,46 грн/долл., евро - 45,20/45,20 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В понедельник, 4 ноября, наличный курс доллара к гривне в банках Украины подорожал на 5 копеек и составил 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 44,80 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 4 ноября подорожал на 2 копейки и составил 41,55 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,45 грн.

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