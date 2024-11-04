Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 4 ноября, подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 45,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,80 грн за евро.
Какой курс доллара сегодня в Киеве
В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подорожал на 5 копеек и составляет 41,55 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,54 грн). Курс наличного евро в обменниках увеличился на 14 копеек и составляет 45,33 грн/евро (курс продажи - 45,20 грн/евро).
Курс биткоина к доллару
Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодняшнее утро составляет 68 551,72 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 825 841,74 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривня снизилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что ситуация на валютном рынке Украины на этой неделе обещает быть комфортной. Ежедневные колебания курса будут разноплановыми, но незначительными.