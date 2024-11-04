Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 44,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 4 ноября, подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 45,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,80 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подорожал на 5 копеек и составляет 41,55 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,54 грн). Курс наличного евро в обменниках увеличился на 14 копеек и составляет 45,33 грн/евро (курс продажи - 45,20 грн/евро).

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодняшнее утро составляет 68 551,72 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 825 841,74 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривня снизилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что ситуация на валютном рынке Украины на этой неделе обещает быть комфортной. Ежедневные колебания курса будут разноплановыми, но незначительными.

Вас также могут заинтересовать новости: