Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,45 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 4 ноября, подорожал на 2 копейки и составляет 41,55 грн за доллар.

Курс евро в финансовом учреждении сегодня увеличился на 10 копеек и составляет 45,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 грн, евро - по курсу 44,30 грн за единицу иностранной валюты.

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Журналисты добавили, что курс американской валюты сегодня на карточные расчеты в "ПриватБанке" не изменился и снова составляет 41,49 грн:

Курс европейской валюты при оплате картой в понедельник вырос на 20 копеек - до 45,45 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В понедельник, 4 ноября, наличный курс доллара к гривне в банках Украины подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 44,80 грн.

Национальным банком Украины был установлен на 4 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривня снизилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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