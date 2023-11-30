По мнению эксперта, в настоящее время отсутствуют основания для каких-то глобальных или неожиданных изменений.

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть от ряда факторов, а курсовой коридор на наличном рынке будет на уровне 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, среди факторов, которые в течение 4-10 декабря будут влиять на валютный рынок, стоит выделить соотношение спроса и предложения на валюту, частоту и объемы валютных интервенций НБУ, а также объемы валюты, которые регулятор может "сжечь" на межбанке, насытив спрос.

Кроме того, по словам банкира, на рынок в стратегическом плане будут влиять развитие экономики, объемы дальнейшей макрофинансовой поддержки страны, военные обстоятельства (события на фронте и последствия войны) и тому подобное.

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"Замечу, что пока отсутствуют основания для каких-то глобальных или неожиданных изменений, ведь режим "управляемой гибкости" пока себя полностью оправдывает: с одной стороны, на безналичном рынке действует свободное курсообразование, именно поэтому изменения курсов происходят ежедневно, а с другой - вмешательство регулятора на рынок полностью зависит от спроса", - отметил эксперт.

Лесовой подчеркнул, что на рынке отсутствуют какие-либо хаотические или панические настроения: колебания курсов незначительны и не ведут к изменениям главных трендов.

По всем признакам, на следующей неделе будут сохранены основные показатели рынка:

текущие колебания курсов на безналичном рынке будут находиться в пределах 0,1-0,2 грн;

на наличном рынке разница курсов между покупкой и продажей останется в пределах 0,3-0,5 грн;

текущие (ежедневные) изменения курсов на наличном рынке не превысят 0,5 грн;

курсовой коридор на наличном рынке будет на уровне 37-38 грн/$ и 39-41 грн/евро.

По словам эксперта, ожидается постепенная реализация нового этапа либерализации, который можно охарактеризовать как уменьшение разницы между курсами межбанка, коммерческих банков и безналичного рынка. Сейчас межкурсовая разница составляет в среднем 1-1,5%, и, по мнению Лесового, в ближайшее время можно будет увидеть постепенное ее уменьшение до 1-0,7%.

"Итак, есть все основания для прогноза, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке коренным образом не изменится: несмотря на несущественные, но ожидаемые частые изменения курсов, общие курсовые тренды сохранятся", - резюмировал банкир.

Курс валют в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 1 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,35 грн / долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 39,72 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

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