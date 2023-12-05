Курс гривни к евро на среду установлен на уровне 39,65 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 6 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,66 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 39,65 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,68/36,70 грн/долл., евро - 39,72/39,75 грн / евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 5 декабря, незначительно подешевел на 1 копейку – до 37,39 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 5 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,30 гривень за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 40,75 гривен за евро.

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