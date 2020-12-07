Курс доллара снизился до 28,24 гривни, а курс евро - 34,26 гривни.

Национальный банк Украины на вторник, 8 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,24 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеВ НБУ рассказали о состоянии международных резервов Украины

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 34,26 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2823,94 (7 декабря – 2829,13)

100 EUR – 3425,86 (7 декабря – 3438,95)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,16/28,18 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,12/34,14 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 7 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,29 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий