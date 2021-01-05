Курс доллара подешевел до 28,40 гривни, а курс евро - до 34,85 гривни.

Национальный банк Украины на среду, 6 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,40 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеС сегодняшнего дня в Украине поднимают минимальную зарплатуСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 34,85 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2840,28 (5 января – 2843,1)

100 EUR – 3484,6 (5 января – 3493,89).

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,28/28,30 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,71/34,73 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 5 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,43 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий