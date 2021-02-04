Курс доллара снизился до 33,45 гривни, а курс евро - до 33,45 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 5 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,89 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,45 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2788,85 (4 февраля – 2799,5)

100 EUR – 3345,09 (4 февраля – 3363,74)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,85/27,87 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,39/33,41 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 4 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,00 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий