К концу недели гривня окончательно укрепилась

Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,78 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 3 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 грн/долл., то есть гривня по отношению к доллару укрепилась на две копейки.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,78 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 3 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,67 (31 июля – 27,69)

100 EUR – 32,55 (31 июля – 32,55)

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 31 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 грн/долл., то есть гривня по отношению к доллару осталась на уровне предыдущего дня.

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