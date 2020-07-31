К концу недели гривня окончательно укрепилась
Национальный банк Украины на понедельник, 3 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,67 грн/долл., то есть гривня по отношению к доллару укрепилась на две копейки.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,78 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
Нацбанк на 3 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 27,67 (31 июля – 27,69)
100 EUR – 32,55 (31 июля – 32,55)
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на пятницу, 31 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,69 грн/долл., то есть гривня по отношению к доллару осталась на уровне предыдущего дня.
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