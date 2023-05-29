Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,90 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБ анке" подешевел на 5 копеек - до 37,40 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 10 копеек - до 40,60 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,90 грн/долл., евро - 39,60 грн/евро.

Курс 27-28 мая

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 27 мая остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл. Относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня и составлял 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,20 грн за долл., евро - 40,15 грн за евро.

Видео дня

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 28 мая остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составлял 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,25 грн за долл., евро - 40,15 грн за евро.

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