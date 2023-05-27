Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,20 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 27 мая, остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также остался на уровне предыдущего дня и составляет 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,20 грн за долл., евро - 40,15 грн за евро.

Что происходит с курсом

Ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной и прогнозируемой под действием различных факторов, и наличный курс валют вряд ли претерпит какие-то существенные изменения. Об этом рассказал директор департамента казначейства Банка "Cominbank" Герман Марченко.

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Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесной прогнозирует, что курс доллара в Украине в июне 2023 года, скорее всего, будет колебаться в пределах коридора 37-38 грн/долл. Эксперт считает, что на ситуацию в июне будут влиять несколько факторов, в частности решение НБУ, международная финансовая помощь и темпы развития экономики. По его мнению ежедневные колебания наличного курса валют в июне не превысят 0,5 гривны, а разница между курсом покупки и продажи наличной валюты будет в пределах 0,3 гривни.

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