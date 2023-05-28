Курс гривни к евро сегодня составляет 40,80 грн/евро.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 28 мая, остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривны не изменился и составляет 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,25 грн за долл., евро - 40,15 грн за евро.

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Курс доллара в Украине - прогноз

Как сообщал УНИАН, по прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине в ближайшие несколько дней до 31 мая в большинстве касс банков будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 36,85 до 37,90 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,10 до 37,70 грн/долл.

По прогнозу директора по инвестициям и главы департамента R&D в Capital Times Артема Щербины, средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,8 грн/долл., а к концу года он вырастет до 43 грн/долл.

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