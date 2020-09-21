Гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Национальный банк Украины на вторник, 22 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,19 гривни/евро, то есть гривня к евро укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 22 сентября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,20 (21 сентября – 28,17)

100 EUR – 33,19 (21 сентября – 33,34)

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 21 сентября установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,17 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий