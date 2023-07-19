Продать доллар в среднем можно по курсу 36,70 грн, евро – 41,03 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 19 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 41,80 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,70 грн за долл., евро - 41,03 грн за евро.

Что сейчас происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, курс наличного доллара в "ПриватБанке" 18 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс евро подорожал на 10 копеек – до 41,70 грн/евро.

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По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, до конца текущей недели (до 23 июля) курс доллара в Украине при продаже будет колебаться в диапазоне 36,9-37,30 грн/долл., а при покупке - 36,1-37,1 грн/долл.

По ее словам, значительного потенциала для снижения курса сейчас немного - наличный курс очень близок к котировкам межбанковского валютного рынка, следовательно банковские учреждения не имеют мотивации к дальнейшему снижению, чем сдерживают удешевление иностранной валюты и в небанковских обменниках.

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