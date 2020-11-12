Курс доллара вырос до 28,20 гривни, а курс евро - до 33,27 гривни.

Национальный банк Украины на пятницу, 13 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,27 гривни/евро, то есть гривня ослабла к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2819,63 (12 ноября – 2816,1)

100 EUR – 3326,6 (12 ноября – 3314,41)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,18/28,20 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,28/33,30 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 12 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,16 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий