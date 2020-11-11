Курс гривни к евро укрепился до 33,14 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 12 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,16 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,14 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 11 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,16 (10 ноября – 28,11)

100 EUR – 33,14 (10 ноября – 33,39)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,17/28,19 грн/долл., к евро – на уровне 33,16/33,18 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 11 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,12 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий