Курс гривни к евро укрепился до 34,28 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 12 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 34,28 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 63 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 12 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,20 (11 января – 28,28)

100 EUR – 34,28 (11 января – 34,90).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,14/28,16 грн/долл., к евро – на уровне 34,24/34,26 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 11 января 2021 года, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,28 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий