Доллар подешевел до 28,28 гривни, а евро напротив подорожал до 34,91 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 11 января 2021 года, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,28 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данными на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на 11 января установлен на уровне 34,91 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 6 копееек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2828,47 (6 января – 2840,28)

100 EUR – 3490,9 (6 января – 3484,6).

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,25/28,27 грн/долл., к евро – на уровне 34,85/34,88 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 6 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий