Продать доллар в среднем можно по курсу 36,73 грн, евро - 40,50 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 11 июля, остался на уровне предыдущего показателя - 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослабился на 15 копеек и составляет 41,15 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,73 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

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Что будет с курсом валют в Украине - прогнозы экспертов

Как сообщал УНИАН, по данным инвестгруппы ICU, в первые дни июля население продолжило покупать валюты меньше, чем продавать, в то же время курс гривни незначительно укрепляется. За прошедшую неделю гривна усилилась еще на 0,1% до 36,6-37,4 грн/долл. С начала года укрепление гривны уже составляет примерно 8,3%.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в начале июля курс доллара в Украине будет стабильным, однако к концу лета ситуация на валютном рынке может резко измениться.

Эксперт отметил, что колебания валютного курса в будущем могут быть связаны с проблемами с зерновой сделкой, блокировкой портов и, соответственно, проблемами с экспортным притоком валюты.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 10 июля

Вчера доллар стоил 37,35 грн/долл, а евро - 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 36,70 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.

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