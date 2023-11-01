На безналичном рынке ситуация останется стабильной, отметила эксперт.

Курс доллара в Украине в ноябре 2023 года будет колебаться в пределах 37,6 - 38,2 гривни за доллар, прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка", Анна Золотько, передает 24 канал.

"Из-за периода выплат зарплат украинцам я ожидаю на этой неделе замедления указанных трендов. По моему мнению, стоимость американского доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах 37,6 - 38,2 гривни за доллар", - прогнозирует банкир.

Она отметила, что на безналичном рынке ситуация остается стабильной: на прошлой неделе котировки на валютном рынке Украины колебались в пределах 36,4 - 36,6 гривни за доллар, а объем же интервенций НБУ несколько снизился по сравнению с предыдущей неделей до 676,6 миллиона долларов:

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"Этот фактор вместе со сниженным спросом со стороны населения на покупку безналичной валюты, который наблюдался в течение последней недели, усилил конкуренцию среди банков".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 31 октября

Как писал УНИАН, курс гривни к доллару 31 октября в банках Украины не изменился по сравнению со вчерашними показателями и составлял 38 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,5 грн за доллар.

А курс доллара в "ПриватБанке" 31 октября подешевел на 10 копеек - до 37,60 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении не изменился и составлял 40,40 грн за евро.

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