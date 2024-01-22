Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 38,02 грн, евро - 41,66 грн.

Курс доллара к гривне у "Приватбанка" сегодня, 22 января, подешевел на 15 копеек – до 38,10 грн за доллар (с 38,25 грн в пятницу)..

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 41,80 грн за евро (с 41,95 грн в пятницу).

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,5 грн, евро - по курсу 40,80 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты у "Приватбанка" сегодня подешевел на 28 копеек и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 19 копеек и составляет 41,66 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины на понедельник, 22 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,53 грн/долл. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 40,84 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 22 января, подешевел на 10 копеек - до 38,25 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 41,80 грн за евро.

По прогнозу банкира Тараса Лесового, в течение текущей недели ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой: регулятор будет мягко действовать на межбанке, при необходимости увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций.

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