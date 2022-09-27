Курс гривни к евро сегодня составляет 41,10 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 20 копеек – до 42,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 40 копеек и составляет 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 41,50 грн за долл., евро – 40,00 грн за евро.

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Ситуация с валютой в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

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