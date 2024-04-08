Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,22 грн, евро – 42,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 8 апреля, снизился на 5 копеек и составляет 39,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,75 грн, евро – по курсу 41,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 15 копеек и составляет 39,22 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 19 копеек и составляет 42,55 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 11 копеек – до 39,24 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,11 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 14 копеек и составляет 42,81 грн/евро (курс продажи – 42,60 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,84 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,09 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 26 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

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