Продать доллар можно в среднем по курсу 38,80 грн, евро – 42,13 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 8 апреля, снизился на 10 копеек – до 39,30 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился также на 10 копеек и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,13 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 11 копеек – до 39,24 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,11 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 14 копеек и составляет 42,81 грн/евро (курс продажи – 42,60 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на понедельник, 8 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,84 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 18 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 42,09 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 26 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в течение 8-14 апреля ситуация на валютном рынке не способна удивить: любые изменения не будут угрожающими и не будут выходить за пределы валютных коридоров.

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