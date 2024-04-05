Курс гривны к евро установлен на уровне 42,09 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,84 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 18 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,09 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 26 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,81/38,83 грн/долл., евро - 42,00/42,02 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 9 копеек - до 39,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,27 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня не изменился и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи - 42,75 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 5 апреля, снизился на 10 копеек и составляет 39,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

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