Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в банках в последние дни августа будет находиться в пределах от 40,80 до 41,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Ценники по евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 45,10 до 46,80 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 45,30 до 46,75 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 50 копеек... Оптовые точки валютообмена (обычно от 1000 долларов или евро) могут сузить уровень спреда до 12−18 копеек на долларе и до 15- 20 копеек на евро", - отметил эксперт. Видео дня

По прогнозу Козырева, если котировки доллара на межбанке будут в пределах коридора от 41,05 до 41,50 грн/долл., то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах в этот период будет находиться в пределах коридора от 45,52 до 46,50 грн/евро.

Курс доллара в Украине на 28 августа

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 28 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек.

В официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 46,10 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек.

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