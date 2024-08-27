Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 46,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 27 августа, вырос на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос сразу на 35 копеек и составляет 46,45 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 грн, евро - по курсу 45,45 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 18 копеек и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 46,51 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 27 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 46,18 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 34 копейки, и впервые курс евро пересек отметку в 46 грн.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 46,20 грн/евро (курс продажи - 46,05 грн/евро).

Аналитики инвесткомпании ICU обновили свой прогноз по курсу доллара до конца года, подняв его с 42,3 грн/доллар до 42,6 грн/доллар.

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