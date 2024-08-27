Курс гривни к евро установлен на уровне 46,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 28 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 46,10 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,30/41,34 грн/долл., евро – 46,05/46,07 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 27 августа, вырос на 5 копеек – до 41,60 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос сразу на 20 копеек и составляет 46,45 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 27 августа, вырос на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос сразу на 35 копеек и составляет 46,45 грн за евро.

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