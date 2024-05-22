Курс гривны к евро установлен на уровне 43,11 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 23 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,83 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, поднялась в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 43,11 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,78/39,81 грн/долл., евро – 43,08/43,09 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 22 мая, вырос на 10 копеек – до 40,10 грн за доллар в среднем, продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,60 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос также на 10 копеек и составляет 43,60 грн за евро. Продать евро валюту можно по курсу 42,95 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 22 мая, вырос на 5 копеек – до 40,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 43,60 грн за евро.

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