Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,00 грн, евро – 43,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 22 мая, вырос на 5 копеек – до 40,05 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 43,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,45 грн, евро – по курсу 42,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 40,00 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал сразу на 38 копеек – до 43,67 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 7 копеек и составляет 40,10 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,00 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,65 грн/евро (курс продажи – 43,50 грн/евро).

Согласно прогнозу директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, курс доллара в Украине на текущей неделе до 25 мая будет колебаться в пределах диапазона 39,7 – 40,2 грн/долл. В ближайшие дни, по словам эксперта, можно ожидать умеренный рост стоимости доллара в безналичном сегменте в связи с завершением периода уплаты налогов бизнесом.

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