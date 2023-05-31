Обострение боевых действий может вызвать существенные изменения на валютном рынке, прогнозщирует эксперт.

Наличный курс доллара в Украине в июне вряд ли потерпит значительные изменения и сохранится в пределах коридора 37 - 38 грн/долл.

Такой прогноз сделал независимый финансовый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский, допустив, что некоторые события способны "вызвать панику и увеличить спрос на наличную валюту", передают Факты ICTV.

Среди вероятных причин такого развития ситуации эксперт назвал обострение боевых действий и вражеские атаки на критическую инфраструктуру и жилые дома.

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"Однако существенной девальвации наличной гривны в июне не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37 - 38 грн за доллар", - отметил он.

По его мнению, даже несмотря на то, что в июне НБУ должен подготовить план мер по ослаблению валютных ограничений по требованию Международного валютного фонда в начале лета он сохранит официальный валютный курс без изменений.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 29 и 30 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 30 мая укрепился на 5 копеек - до 37,55 грн/долл. Относительно евро курс гривни также укрепился на 5 копеек и составил 40,70 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 29 мая подешевел на 5 копеек - до 37,40 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро - 40,82 грн.