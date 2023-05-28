На межбанке НБУ будет удерживать коридор в пределах 36,56 до 36,93 грн/долл., отметил эксперт.

Наличный курс доллара в Украине в ближайшие несколько дней до 31 мая в большинстве касс банков будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 36,85 до 37,90 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,10 до 37,70 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, что касается курса евро, то в кассах банков ценники покупки/продажи по евро будут в пределах коридора от 39,60 до 41,40 грн/евро.

В обменниках финкомпаний курс евровалюты будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 39,80 до 41,1 грн/евро, добавил эксперт.

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Также он отметил, что на межбанке НБУ будет удерживать коридор в пределах 36,56 до 36,93 грн/долл., продолжая своими интервенциями закрывать дефицит доллара. Безналичный курс евро, по прогнозу эксперта, будет находиться в пределах от 39,01 до 40,33 грн/евро.

Каким будет доллар в 2024 и 2025 годах - прогноз

Ранее УНИАН писал, что, по прогнозу Capital Times, средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,8 грн/долл., а к концу года он вырастет до 43 грн/долл. И в 2025 году гривня продолжит слабеть.

Также отмечалось, что в 2025-м средний курс доллара составит 43,6 грн/долл., а завершит он год на уровне 44 грн/долл.