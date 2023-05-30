Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 30 мая, укрепился на 5 копеек – до 37,55 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также укрепился на 5 копеек и составляет 40,70 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл., евро - 40,10 грн за евро.

Что происходит с курсом

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в ближайшие несколько дней в большинстве касс банков будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 36,85 до 37,90 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,10 до 37,70 грн/долл.

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По прогнозу директора по инвестициям и главы департамента R & D в Capital Times Артема Щербины, средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,8 грн/долл., а к концу года он вырастет до 43 грн/долл.

Как отметил в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в период с 29 мая по 4 июня ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой: наличный курс при незначительных текущих колебаниях будет предшествовать в пределах 37-38 грн/долл., 40-41 грн/евро.

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