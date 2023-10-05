Замглавы НБУ Юрий Гелетий рассказал, если ли сейчас основания для такого развития событий.

Чтобы курс доллара в Украине достиг отметки в 50 гривень, должен реализоваться крайне негативный сценарий, отметил замглавы НБУ Юрий Гелетий, передает "Минфин".

"Для существенной курсовой коррекции должна состояться реализация какого-то крайне негативного сценария, оснований для которого мы не видим. Это не то развитие событий, которое мы вкладываем в понимание управляемой гибкости курса", - сказал он.

Также Гелетий объяснил значение заложенного в проект государственного бюджета курса доллара на уровне 42 грн/долл.:

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"Курс в бюджете - это чисто расчетный показатель. Он необходим для учета показателей бюджета. При этом в нашей истории он практически постоянно отличался от фактического значения курса. НБУ никогда не ориентировался и не ориентируется на курс, заложенный в бюджет. У нас свои задачи, приоритетная из которых - сохранение курсовой устойчивости".

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 4 октября

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Украины наличный курс гривни к доллару 4 октября ослаб на 15 копеек - до 38,35 грн за доллар. Относительно евро курс гривни не изменился и составил 40,80 грн за евро.

А курс доллара в "ПриватБанке" 4 октября остался на уровне предыдущего показателя - 37,85 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составил 40,75 грн за евро.

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