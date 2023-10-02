Банкир не советует гражданам скупать валюту сейчас.

Введение Национальным банком режима гибкого курса гривни может привести в последующие дни к подорожанию доллара в обменниках, однако это не продлится долго. Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Мы предполагаем, что в течение нескольких дней курсовые показатели в обменных пунктах могут вырасти. Однако паниковать гражданам не стоит: ожидается, что уже через 1-1,5 недели ситуация угомонится", - сказал эксперт.

Как пояснил банкир, новый курсовой режим означает, что НБУ "отпускает" курс межбанка, на котором начнут действовать законы экономики - формирование курса будет происходить в парадигме спроса и предложения.

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Если, например, спрос превысит предложение, то это приведет к росту курса на межбанке. В то же время НБУ оставляет за собой возможность регулировать баланс между спросом и предложением, чтобы, если станет нужно, оперативно вмешиваться и предотвращать негативные явления.

"Замечу: все предыдущие шаги НБУ по либерализации рынка были достаточно удачными и эффективными. Именно поэтому на рынке есть убеждение, что "гибкий курс", как переходный этап от фиксированного к рыночному курсу, также может оказаться достаточно удачным", - сказал Лесовой.

"Сейчас я бы посоветовал гражданам воздержаться от каких-то поспешных решений по скупке валюты. Стоит помнить, что обменные пункты могут играть на настроениях граждан, разжигая ажиотаж", - добавил эксперт.

Внедрение режима гибкости курса доллара

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 3 октября отменяет фиксированный валютный курса. При этом в Украине вводится режим управляемой гибкости обменного курса, при котором НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке. Данный режим не означает плавающего курсообразования, которое было в Украине до начала полномасштабного вторжения.

В первый день полномасштабной войны в Украине официальный курс гривни к доллару был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл., с июля 2022 года он составлял 36,57 грн/долл.

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