Курс гривны к евро установлен на уровне 45,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 20 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,61 грн/евро, то есть гривна ослабла на 31 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,37/41,39 грн/долл., евро - 45,67/45,68 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

19 августа наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 5 копеек - до 41,50 гривны за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 гривны, а евро - 45,10 гривны.

Курс доллара в "ПриватБанке" 19 августа вырос на 10 копеек - до 41,45 гривны за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 45,65 гривны за евро.

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца недели в большинстве банков будет находиться в пределах от 40,60 до 41,75 грн/долл., а в обменниках - от 40,95 до 41,70 грн/долл.

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